Японська команда конструкторів Tetra Aviation вже забрала перший грошовий приз від організаторів у 100 тисяч доларів.

Із 854 початкових заявок від команд зі 103 країн відбір пройшли лише 24 і одна з них вже готова була показати свій концепт в дії, але завадила погода.

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Японська команда Tetra Aviation заявила, що створила апарат, котрий відповідає усім необхідним критеріям: вертикальний зліт та посадка, продуктивність, швидкість, витривалість, низький рівень шуму та компактність. Однак продемонструвати можливості літального пристрою завадив сильний вітер. І все ж організатори конкурсу GoFly (головний спонсор – компанія Boeing) нагородили Tetra Aviation грошовим призом у 100 тисяч доларів на подальший розвиток концепції.

Літальний апарат teTra 3 – це квадрокоптер з розміщенням пілота, як на мотоциклі. Два передні ротори спрямовані вниз, в той час як два задніх розташовані круто під кутом, так що приблизно 70-80 відсотків їхньої тяги спрямовується вперед, а не вниз.

Фото: літальний апарат teTra 3 від Tetra Aviation / New Atlas

За умовами конкурсу, під час демонстрації, апарат повинен показати вертикальний зліт і посадку всередині 10-метрового кола, проліт крізь “тунель” та шість кіл в повітрі. Тривалість польоту повинна складати не менше 20 хвилин, а після посадки у паливному баку чи акумуляторах повинно залишатись достатньо резервного ресурсу. Детальну інформацію про конкурс та його умови можна знайти на сайті GoFly.

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