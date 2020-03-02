Японская команда конструкторов Tetra Aviation уже забрала первый денежный приз от организаторов в 100 тысяч долларов.

Из 854 начальных заявок от команд из 103 стран отбор прошли только 24 и одна из них уже готова была показать свой концепт в действии, но помешала погода.

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Японская команда Tetra Aviation заявила, что создала аппарат, который отвечает всем необходимым критериям: вертикальный взлет и посадка, производительность, скорость, выносливость, низкий уровень шума и компактность. Однако продемонстрировать возможности летательного устройства помешал сильный ветер. И все же организаторы конкурса GoFly (главный спонсор – компания Boeing) наградили Tetra Aviation денежным призом в 100 тысяч долларов на дальнейшее развитие концепции.

Летательный аппарат teTra 3 – это квадрокоптер с размещением пилота, как на мотоцикле. Два передних ротора направлены вниз, в то время как два задних расположены круто под углом, так что примерно 70-80 процентов их тяги устремляется вперед, а не вниз.

Фото: летательный аппарат teTra 3 от Tetra Aviation / New Atlas

По условиям конкурса, во время демонстрации, аппарат должен показать вертикальный взлет и посадку внутри 10-метрового круга, пролет сквозь “тоннель” и шесть кругов в воздухе. Продолжительность полета должна составлять не менее 20 минут, а после посадки в топливном баке или аккумуляторах должно остаться достаточно резервного ресурса. Подробную информацию о конкурсе и его условиях можно найти на сайте GoFly.

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