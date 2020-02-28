Американський виробник вирішив назавжди покинути сегмент великих седанів у Північній Америці.

Десять поколінь і більше шістдесяти років історії Chevrolet Impala закінчились сьогодні, о 8:30 ранку, коли з конвеєру на заводі Детройт-Хамтрамк в Мічигані зійшов останній седан.

Читайте також: 15 автомобілів, з якими власники не мають клопоту більше 300 тисяч кілометрів

Impala опинилась у “чорному списку” GM ще у 2018 році, разом зі ще кількома моделями концерну: Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chevrolet Volt, Cadillac CT6 та Cadillac XTS. У такий спосіб автовиробник вирішив знизити свої витрати, аби перенаправити фінанси на розробку та випуск електрокарів. Нещодавно стало відомо, що General Motors відродить марку Hummer, під якою 20 травня представить електричний пікап. Виробництво електричних “Хаммерів” обіцяють розпочати восени наступного року.

Фото: Chevrolet Impala 2020 / Chevrolet

Останнє покоління Chevrolet Impala не користувалось особливою популярністю навіть на батьківщині. Якщо у 2007 році виробник реалізував більше 300 тисяч машин, то за минулий рік було продано менш, ніж 45 тисяч.

Також цікаво: Всього за 20 євро на місяць: Citroen презентував електромобільчик Ami