Американский производитель решил навсегда оставить сегмент больших седанов в Северной Америке.

Десять поколений и более шестидесяти лет истории Chevrolet Impala закончились сегодня, в 8:30 утра, когда с конвейера на заводе Детройт-Хамтрамк в Мичигане сошел последний седан.

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Impala оказалась в “черном списке” GM еще в 2018 году, вместе с еще несколькими моделями концерна: Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chevrolet Volt, Cadillac CT6 и Cadillac XTS. Таким образом автопроизводитель решил снизить свои расходы, чтобы перенаправить финансы на разработку и выпуск электрокаров. Недавно стало известно, что General Motors возродит марку Hummer, под которой 20 мая представит электрический пикап. Производство электрических “Хаммеров” обещают начать осенью следующего года.

Фото: Chevrolet Impala 2020 / Chevrolet

Последнее поколение Chevrolet Impala не пользовалось особой популярностью даже на родине. Если в 2007 году производитель реализовал более 300 тысяч машин, то за прошлый год было продано менее, чем 45 тысяч.

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