Машины-миллионники сегодня – большая редкость, скорее, исключение из правил. Треть пробега в миллион километров – уже хорошо, а если больше, это настоящее счастье. Знакомьтесь со списком самых беспроблемных машин.

Американская компания iSeeCars составила "поименный" рейтинг машин, которые способны без особых проблем проехать 300 000 километров и более.

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Эксперты проанализировали данные почти 16 миллионов автомобилей, выделив 15 машин, с пробегом свыше 200 000 миль (более 320 000 километров), владельцы которых обращались на сервис? реже остальных. Отметим, что другое исследование iSeeCars показывает, что американцы в среднем обладают своим автомобилем 12 лет и за это время успевают проехать сотни тысяч километров. Причем самыми популярными моделями, с которыми владельцы не хотят расставаться, стали практически те же модели, что попали в этот список. Подавляющее большинство из них – кроссоверы, а доминирующую позицию удерживает марка Toyota.

Автомобили, которые “живут” дольше других Сегмент Лучшая модель % машин с пробегом более 200 000 миль Средний показатель в сегменте Все классы Toyota Land Cruiser 15.7% 15.7x Полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 15.7% 3.7x Среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner 3.9% 3.9x Компактный кроссовер Honda CR-V 1.1% 2.8x Полноразмерный пикап Toyota Tundra 2.9% 1.6x Компактный пикап Honda Ridgeline 3.0% 1.6x Полноразмерный внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2.6% 2.0x Среднеразмерный внедорожник класса люкс Acura MDX 1.6% 3.2x Компактный кроссовер класса люкс BMW X3 0.2% 2.0x Большой седан Toyota Avalon 2.6% 2.2x Среднегабаритный седан Honda Accord 1.8% 2.6x Компактный седан Honda Civic 2.3% 5.8x Спорткар Audi TT 4.1%* 2.7x Минивэн Honda Odyssey 2.7% 1.6x Электрокар Tesla Model S 2.3%** 1.9x Гибридный кроссовер Toyota Highlander Hybrid 4.2% 2.1x Гибридний легковой автомобиль Toyota Prius 2.0% 1.8x

Отдельно выделены модели, которые могут проехать 320 000 км без серьезных поломок:

Toyota Land Cruiser

Toyota Sequoia

Ford Expedition

Chevrolet Suburban

GMC Yukon XL

Toyota 4Runner

Toyota Tundra

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