Машины-миллионники сегодня – большая редкость, скорее, исключение из правил. Треть пробега в миллион километров – уже хорошо, а если больше, это настоящее счастье. Знакомьтесь со списком самых беспроблемных машин.
Американская компания iSeeCars составила "поименный" рейтинг машин, которые способны без особых проблем проехать 300 000 километров и более.
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Эксперты проанализировали данные почти 16 миллионов автомобилей, выделив 15 машин, с пробегом свыше 200 000 миль (более 320 000 километров), владельцы которых обращались на сервис? реже остальных. Отметим, что другое исследование iSeeCars показывает, что американцы в среднем обладают своим автомобилем 12 лет и за это время успевают проехать сотни тысяч километров. Причем самыми популярными моделями, с которыми владельцы не хотят расставаться, стали практически те же модели, что попали в этот список. Подавляющее большинство из них – кроссоверы, а доминирующую позицию удерживает марка Toyota.
|Автомобили, которые “живут” дольше других
|Сегмент
|Лучшая модель
|% машин с пробегом более 200 000 миль
|Средний показатель в сегменте
|Все классы
|Toyota Land Cruiser
|15.7%
|15.7x
|Полноразмерный внедорожник
|Toyota Land Cruiser
|15.7%
|3.7x
|Среднеразмерный внедорожник
|Toyota 4Runner
|3.9%
|3.9x
|Компактный кроссовер
|Honda CR-V
|1.1%
|2.8x
|Полноразмерный пикап
|Toyota Tundra
|2.9%
|1.6x
|Компактный пикап
|Honda Ridgeline
|3.0%
|1.6x
|Полноразмерный внедорожник класса люкс
|Lincoln Navigator
|2.6%
|2.0x
|Среднеразмерный внедорожник класса люкс
|Acura MDX
|1.6%
|3.2x
|Компактный кроссовер класса люкс
|BMW X3
|0.2%
|2.0x
|Большой седан
|Toyota Avalon
|2.6%
|2.2x
|Среднегабаритный седан
|Honda Accord
|1.8%
|2.6x
|Компактный седан
|Honda Civic
|2.3%
|5.8x
|Спорткар
|Audi TT
|4.1%*
|2.7x
|Минивэн
|Honda Odyssey
|2.7%
|1.6x
|Электрокар
|Tesla Model S
|2.3%**
|1.9x
|Гибридный кроссовер
|Toyota Highlander Hybrid
|4.2%
|2.1x
|Гибридний легковой автомобиль
|Toyota Prius
|2.0%
|1.8x
Отдельно выделены модели, которые могут проехать 320 000 км без серьезных поломок:
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Sequoia
- Ford Expedition
- Chevrolet Suburban
- GMC Yukon XL
- Toyota 4Runner
- Toyota Tundra
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