Машини-мільйонники сьогодні – велика рідкість, скоріше, виняток з правил. Третина пробігу в мільйон кілометрів – вже добре, а якщо більше, то справжнє щастя. Знайомтесь зі списком найменш проблемних машин.
Американська компанія iSeeCars склала “поіменний” рейтинг машин, котрі здатні без особливих проблем проїхати 300 000 кілометрів і більше.
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Експерти проаналізували данні майже 16 мільйонів автомобілів, виділивши 15 машин з пробігом понад 200 тисяч миль (більше 320 тисяч кілометрів), власники яких звертались на сервіс рідше за інших. Зазначимо, що інше дослідження iSeeCars показує, що американці в середньому володіють своїм автомобілем 12 років і за цей час встигають проїхати сотні тисяч кілометрів. Причому найпопулярнішими моделями, з якими власники не хочуть розлучатись, стали, практично, ті ж самі моделі, що потрапили у цей список. Переважна більшість із них – кросовери, а домінуючу позицію утримує марка Toyota.
|Автомобілі, що “живуть” найдовше
|Сегмент
|Краща модель
|% машин з пробігом більше 200 000 миль
|Середній показник у сегменті
|Усі класи
|Toyota Land Cruiser
|15.7%
|15.7x
|Повнорозмірний позашляховик
|Toyota Land Cruiser
|15.7%
|3.7x
|Середньорозмірний позашляховик
|Toyota 4Runner
|3.9%
|3.9x
|Компактний кросовер
|Honda CR-V
|1.1%
|2.8x
|Повнорозмірний пікап
|Toyota Tundra
|2.9%
|1.6x
|Компактний пікап
|Honda Ridgeline
|3.0%
|1.6x
|Повнорозмірний позашляховик класу люкс
|Lincoln Navigator
|2.6%
|2.0x
|Середньорозмірний позашляховик класу люкс
|Acura MDX
|1.6%
|3.2x
|Компактний кросовер класу люкс
|BMW X3
|0.2%
|2.0x
|Великий седан
|Toyota Avalon
|2.6%
|2.2x
|Середньогабаритний седан
|Honda Accord
|1.8%
|2.6x
|Компактний седан
|Honda Civic
|2.3%
|5.8x
|Спорткар
|Audi TT
|4.1%*
|2.7x
|Мінівен
|Honda Odyssey
|2.7%
|1.6x
|Електрокар
|Tesla Model S
|2.3%**
|1.9x
|Гібридний кросовер
|Toyota Highlander Hybrid
|4.2%
|2.1x
|Гібридний легковий автомобіль
|Toyota Prius
|2.0%
|1.8x
Окремо виділені моделі, котрі можуть проїхати 320 000 км без серйозних поломок:
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Sequoia
- Ford Expedition
- Chevrolet Suburban
- GMC Yukon XL
- Toyota 4Runner
- Toyota Tundra
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