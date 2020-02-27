Машини-мільйонники сьогодні – велика рідкість, скоріше, виняток з правил. Третина пробігу в мільйон кілометрів – вже добре, а якщо більше, то справжнє щастя. Знайомтесь зі списком найменш проблемних машин.

Американська компанія iSeeCars склала “поіменний” рейтинг машин, котрі здатні без особливих проблем проїхати 300 000 кілометрів і більше.

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Експерти проаналізували данні майже 16 мільйонів автомобілів, виділивши 15 машин з пробігом понад 200 тисяч миль (більше 320 тисяч кілометрів), власники яких звертались на сервіс рідше за інших. Зазначимо, що інше дослідження iSeeCars показує, що американці в середньому володіють своїм автомобілем 12 років і за цей час встигають проїхати сотні тисяч кілометрів. Причому найпопулярнішими моделями, з якими власники не хочуть розлучатись, стали, практично, ті ж самі моделі, що потрапили у цей список. Переважна більшість із них – кросовери, а домінуючу позицію утримує марка Toyota.

Автомобілі, що “живуть” найдовше Сегмент Краща модель % машин з пробігом більше 200 000 миль Середній показник у сегменті Усі класи Toyota Land Cruiser 15.7% 15.7x Повнорозмірний позашляховик Toyota Land Cruiser 15.7% 3.7x Середньорозмірний позашляховик Toyota 4Runner 3.9% 3.9x Компактний кросовер Honda CR-V 1.1% 2.8x Повнорозмірний пікап Toyota Tundra 2.9% 1.6x Компактний пікап Honda Ridgeline 3.0% 1.6x Повнорозмірний позашляховик класу люкс Lincoln Navigator 2.6% 2.0x Середньорозмірний позашляховик класу люкс Acura MDX 1.6% 3.2x Компактний кросовер класу люкс BMW X3 0.2% 2.0x Великий седан Toyota Avalon 2.6% 2.2x Середньогабаритний седан Honda Accord 1.8% 2.6x Компактний седан Honda Civic 2.3% 5.8x Спорткар Audi TT 4.1%* 2.7x Мінівен Honda Odyssey 2.7% 1.6x Електрокар Tesla Model S 2.3%** 1.9x Гібридний кросовер Toyota Highlander Hybrid 4.2% 2.1x Гібридний легковий автомобіль Toyota Prius 2.0% 1.8x



Окремо виділені моделі, котрі можуть проїхати 320 000 км без серйозних поломок:

Toyota Land Cruiser

Toyota Sequoia

Ford Expedition

Chevrolet Suburban

GMC Yukon XL

Toyota 4Runner

Toyota Tundra

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