Toyota 4Runner - японський позашляховик, який збирається японцями в Японії для американців. Адже Toyota LC Prado в США не продається. Перед нами – п'яте покоління позашляховика.

П'яте покоління моделі Toyota 4Runner випускається в Японії з 2009 року, в 2013 році модель піддалася рестайлінгу.

Toyota 4Runner, побудований на базі Land Cruiser Prado – відмінний автомобіль, "заточений" під бездоріжжя. Трансмісія Part-Time, маленькі звіси спереду і ззаду, шикарна артикуляція підвіски – все це робить "Фо Раннер" відмінним інструментом для офф-роуд подорожей. Однак, потрапивши до нас в Україну, 4Runner стає не таким однозначним. До нього з'являється ряд питань, і доцільність його придбання не так вже й очевидна.

Детальніше – у відео:

Нагадаємо, які особливості вживаної Toyota Sequoia.