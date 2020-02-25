Toyota 4Runner - японский внедорожник, который строится японцами в Японии для американцев. Ведь Toyota LC Prado в США не продается. Перед нами – пятое поколение внедорожника.

Пятое поколение модели Toyota 4Runner выпускается в Японии с 2009 года, в 2013 году модель подверглась рестайлингу.

Toyota 4Runner, построенный на базе Land Cruiser Prado – отличный автомобиль, “заточенный” под бездорожье. Трансмиссия Part-Time, маленькие свесы спереди и сзади, шикарная артикуляция подвески – всё это делает “Фор Раннер” отличным инструментом для офф-роуд путешествий. Однако, попав к нам в Украину, 4Runner становится не таким однозначным. К нему появляется ряд вопросов, и целесообразность его приобретения не так уж и очевидна.

Подробнее – в видео:

Напомним, какие особенности подержанной Toyota Sequoia.