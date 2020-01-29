Этот огромный автомобиль привлекает многих. Однако действительно ли он достоин внимания?

Внедорожник Toyota Sequoia выпускается с 2008 года по сегодня. У него было два рестайлинга – в 2014 и 2018 году. Команда SRT осматривает Toyota Sequoia второго поколения 2010 года изготовления. В нем стоит двигатель V8 объемом 5,7 л мощностью 381 л. с., хотя бывают и менее мощные. Размеры автомобиля впечатляют, как снаружи, так и внутри.

Про Toyota Sequoia ходит много слухов. Одни считают, что у нее много общего с Land Cruiser 200, другие “роднят” ее с Tundra. Однако это разные автомобили.

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В “Секвойе” может быть 7- или 8-местный салон, пружинная или пневмоподвеска, а привод может быть как задний, так и полный. Кроме того, у этого внедорожника независимая подвеска.

Больше про подержанную Toyota Sequoia – в видео:

Напомним, что стала известна дата появления нового Toyota LC 200.