Цей величезний автомобіль приваблює багатьох. Однак чи й справді він вартий уваги?

Позашляховик Toyota Sequoia випускається з 2008 року по сьогодні. В нього було два рестайлінги – в 2014 та 2018 році. Команда SRT оглядає Toyota Sequoia другого покоління 2010 року виготовлення. В ньому стоїть двигун V8 об’ємом 5,7 л потужністю 381 к.с., хоча бувають і менш потужні. Розміри автомобіля вражають, як зовні, так і всередині.

Щодо Toyota Sequoia ходить багато чуток. Одні вважають, що в неї багато спільного з Land Cruiser 200, інші “ріднять” її з Tundra. Однак це різні автомобілі.

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В “Секвої” може бути 7- чи 8-місний салон, пружинна чи пневмопідвіска, а привід може буде як задній, так і повний. Окрім того, в цього позашляховика незалежна підвіска.

Більше про вживану Toyota Sequoia – у відео:

Нагадаємо, що стала відомою дати появи нового Toyota LC 200.