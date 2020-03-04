Каким его видят в GM сегодня.

2039 год – не такое уж и отдаленное будущее. Музыкальное сопровождение ролика утверждает, что “будущее выглядит хорошо”, а видеоряд объясняет, как именно General Motors планирует сделать его таким.

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В 1939 году концерн GM представил на всемирной выставке в Нью-Йорке концепцию мира через 20 лет, названную Futurama. Инсталляция, созданная Норманом Геддесом, предусматривала появление движущихся автомагистралей и сетей скоростных транспортных коридоров.

Futurama 2.0 рассказывает, что “в 1939 году GM показала встревоженному миру видение яркого светлого будущего. Теперь миру нужно новое видение”. Суть концепции сводится к трем нулям: “ноль аварий, ноль вредных выбросов и ноль заторов”, – это Vision Zero.

Достичь “трех нулей” General Motors планирует с помощью своих нынешних проектов: автономных шаттлов Cruise Origin, систем автоматического управления, систем предотвращения аварий и контроля здоровья водителя. Их можно увидеть в действии на нескольких концептах GM под марками Chevrolet, Cadillac и Buick. А в конце видео General Motors напоминает, что даже наименее эко-дружественный бренд Hummer вскоре станет совершенно чистым.

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