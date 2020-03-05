Роланд Гумперт заручився підтримкою китайської компанії Aiways для втілення свого проекту в життя.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie, побудований колишнім главою Audi Motorsport Роландом Гумпертом у співпраці з китайським стартапом Aiways, став серійною моделлю. Стартова серія First Edition коштуватиме 407 тисяч євро.

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Головна особливість Roland Gumpert Nathalie – газо-електрична силова установка. Вона поєднує 15-кіловатний блок метанольних паливних осередків з 65-літровим балоном і тяговою батареєю, що забезпечують сумарну ємність в 178 кіловат-годин.

Працює система наступним чином: метиловий спирт нагрівається до 300-400 градусів за Цельсієм, в результаті чого виділяється водень, з якого електрохімічний генератор під капотом отримує електрику для живлення акумуляторів. Заявлений запас ходу на одному заряді – 820 кілометрів, хоча для концепта був заявлений показник у 1200 кілометрів. Заправка порожнього балона метанолом займає всього три хвилини.

Фото: Aiways Roland Gumpert Nathalie / Autocar

У свою чергу, енергоживлення Nathalie забезпечує роботу чотирьох електромоторів загальною потужністю у 400 кіловат або 544 кінських сили. Кожна пара моторів обладнана синхронізованими двоступінчастими трансмісіями. З місця до до першої сотні на спідометрі електричне купе прискорюється за 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 300 кілометрів на годину.

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