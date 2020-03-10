Фирма Bandini существовала с 1946 по 1992 годы, а теперь может вернуться к жизни в новом тысячелетии, с помощью GFG Style.

Еще с прошлого года фирма GFG Style "угрожает" миру собственными суперкарами, однако не забывает и о своем историческом бизнесе – проектирование и производство автомобилей для других компаний. Джорджетто и Фабрицио Джуджаро провели пресс-конференцию в штаб-квартире своей фирмы близ Турина, на которой презентовали две своих машины и одну – созданную по заказу.

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Автомобили, представленные под маркой GFG Style, уже демонстрировались ранее в тот или иной способ. Первый носит название GFG 2030 и представляет собой фантазию на тему экологического транспорта ближайшего будущего для Саудовской Аравии. Второй называется Vision 2030 Desert Raid, и представляет собой внедорожную версию первого. Джуджаро называют его гипер-внедорожником.

Фото: GFG Style 2030 и GFG Style Vision 2030 Desert Raid / GFG Style

Последний автомобиль, представленный на онлайн-презентации – Баркетта Bandini Dora. Правнук основателя компании Иларио Бандини – Мишель, намерена восстановить бренд и наладить мелкосерийный выпуск машин. С помощью GFG Style.

Судя по представленному концепту Dora, компания Bandini планирует выпускать дорогие нишевые электрокары – на это указывают характеристики шоукара. На каждой оси автомобиля установлено по электромотору, вместе они производят 400 кВт или 545 л.с. мощности, позволяя ускоряться до первой сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. Электромоторы питаются от батареи на 90 кВт*ч и позволяют покрывать на одном заряде до 450 километров.

Фото: Bandini Dora від GFG Style / GFG Style

Автомобиль едва ли не полностью изготовлен из карбона, пространственный каркас из алюминия. Длина Bandini Dora – 4,8 метра. Салон – двухместный.

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