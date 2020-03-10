Фірма Bandini існувала з 1946 по 1992 роки, а тепер може повернутись до життя у новому тисячолітті, з допомогою GFG Style.

Ще з минулого року фірма GFG Style “погрожує” світу власними суперкарами, однак не забуває і про свій історичний бізнес – проектування та виробництво автомобілів для інших фірм. Джорджетто і Фабріціо Джуджаро провели прес-конференцію у штаб-квартирі своєї фірми поблизу Турина, на якій презентували дві своїх машини і одну – створену на замовлення.

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Автомобілі, представлені під маркою GFG Style, вже демонструвались раніше у той чи інший спосіб. Перший носить назву GFG 2030 і являє собою фантазію на тему екологічного транспорту близького майбутнього для Саудівської Аравії. Другий називається Vision 2030 Desert Raid, і являє собою позашляхову версію першого. Джуджаро називають його гіпер-позашляховиком.

Фото: GFG Style 2030 та GFG Style Vision 2030 Desert Raid / GFG Style

Останній автомобіль, представлений на онлайн-презентації – баркетта Bandini Dora. Правнук засновника компанії Іларіо Бандіні – Мішель, має намір відновити бренд і налагодити дрібносерійний випуск машин. З допомогою GFG Style.

Судячи з представленого концепта Dora, компанія Bandini планує випускати дорогі нішеві електрокари – на це вказують характеристики шоукара. На кожній осі автомобіля встановлено по електромотору, разом вони продукують 400 кВт або 545 к.с. потужності, дозволяючи прискорюватись до першої сотні за 3,3 секунди. Максимальна швидкість – 250 км/год. Електромотори живляться від батареї на 90 кВт*год і дозволяють покривати на одному заряді до 450 кілометрів.

Фото: Bandini Dora від GFG Style / GFG Style

Автомобіль чи не повністю виготовлений з карбону, просторовий каркас з алюмінію. Довжина Bandini Dora – 4,8 метри. Салон – двомісний.

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