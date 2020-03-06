Автори проекту поки представили лише малюнки і запевняють, що перший робочий зразок мотора з'явиться через рік.
Коли мова заходить про прогрес електрокарів, найчастіше говорять про зростання питомої (на кілограм ваги) ємності тягових батарей. І тут досі шукають оптимальні рішення, визнаючи сучасні батареї найслабшим місцем електрокарів.
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Але не менш захоплюючими є зусилля інженерів, спрямовані на поліпшення електромоторів. Новітній проект в цій галузі підкорює числами: дві британські компанії, Equipmake і HiETA, розробили тяговий електродвигун під назвою Ampere, який повинен видавати 220 кВт (299 к.с.) на 30 000 об / хв при своїй масі всього в 10 кг. Питома віддача виходить 22 кВт / кг. Кращі серійні мотори на постійних магнітах забезпечують тільки 5 кВт / кг, пояснюють розробники.
Незважаючи на високу щільність компонування деталей, включаючи перетворювачі струму і редуктор, Ampere не повинен перегріватися за рахунок «оптимізованої термічної ефективності».
Equipmake є фахівцем з електромоторів, а HiETA - дока в 3D-друку металів. Ця технологія дозволить, за задумом партнерів, отримати в Ампере настільки високі параметри. Тут будуть використані високоміцні сплави, що додаються тільки там, де потрібно (як у надрукованого в 3D гальмівного супорта). Так металу потрібно менше. А ще оптимізація конструкції дозволила зменшити і масу магнітів.
Про Ariel Hipercar нічого не чути з 2017 року, коли було представлено шасі. За задумом британців, цей апарат повинен приводитися в рух тільки чотирма електромоторами (1196 к.с., 1800 Н • м в сумі), але для підзарядки тягової батареї можна задіяти Мікротурбіни на 35 кВт.
Equipmake зазначає, що випущені нею електромотори задіяні в проекті Ariel Hipercar. Але це справжній довгобуд. Якщо Ariel потягне час ще, може, дочекається появи Ампера і застосує його. Якщо ні, то знайдуться інші охочі. Сама фірма Equipmake сподівається на інтерес не тільки авто-, але і судо- і авіабудівників.
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