Сьогодні, 6 березня, під час робочого візиту на Полтавщину президент України відвідав підприємство "АвтоКрАЗ", яке виробляє вантажівки.

На "АвтоКрАЗі" поскаржилися на відсутність державних закупівель їхньої продукції, і спростували заяви про низьку якість кременчуцьких автівок. На прохання керівництва автомобілебудівного заводу про державну допомогу. Володимир Зеленський запитав у мера Кременчука Віталія Малецького, скільки автомобілів у "АвтоКрАЗа" місто придбало з 2015 року.

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Малецький відповів, що це три-чотири автомобілі, а у іноземних виробників – близько 10. Директор "КрАЗа" виправив мера, і сказав, що у іноземних виробників місто придбало близько 20 автівок. Між ними виникла суперечка.

Володимир Зеленський сказав Малецькому, що варто підтримувати національного виробника, і доручив у 2020 році дати замовлення "КрАЗу". Також президент попросив директора автомобільного заводу скласти список можливих замовників, і пообіцяв, що держава допоможе, чим зможе.

За словами керівництва заводу, "КрАЗ" може випускати до 7 000 автомобілів за рік.

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