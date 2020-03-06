У Чернігові студенти розробили унікальний електричний велосипед, який крім кермувальника може перевозити до 100 кг вантажу.

Двоколісний конструкція дуже легка, а вантажу приймає понад сотню кілограмів. Зручна в управлінні і дивним чином надміцна. Як студенти створили вантажний мотоцикл, за яким вже вишикувалися в чергу покупці з Європи показуємо далі.

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Нагадаємо, що зараз електровелосипеди, електросамокати, моноколеса, електростейти та інший подібний транспорт перебуває у невизначеному з точки зору законодавства становищі. Нещодавно у Верховній Раді пропонували врегулювати це питання, але поки що далі законопроекту справа не просунулась.

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