В американському штаті Нью-Джерсі знайдена колекція ретро-авто. Машини роками простояли закинутими в гаражі, а знайшли їх українці, які займаються імпортом авто з США.

Виявлені українцями автомобілі є придатним до експлуатації. Найстаршим є седан Mercedes 220S 1965 року народження, а найціннішим - легендарний спорткар Jaguar E-Type 4,2 1968 року, причому в чотиримісному виконанні і з автоматом.

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Також виявлені Porsche 928 S 1986 року і Mercedes SL560 1989 року. Всі машини належали американському хірургу і після його смерті припадали пилом в гаражі.

Тепер ретро-авто будуть приведені в порядок, благо вони в непоганому стані і навіть заводяться. Jaguar і зовсім опинився з рідним ремкомплектом і набором літератури про обслуговування.

Нажаль, жоден з цих автомобілів немає сенсу привозити в Україну, оскільки зараз в нашій країні фактично заборонена реєстрація вживаних авто, що не відповідають стандартам Євро2. А окремого закону про авто які мають історичну цінність – немає.

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