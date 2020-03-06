В американском штате Нью-Джерси найдена коллекция ретро-авто. Машины годы простояли заброшенными в гараже, а нашли их украинцы, которые занимаются импортом авто из США.

Обнаруженные украинцами автомобили пригодны к эксплуатации. Самым старым является седан Mercedes 220S 1965 года, а самым ценным – легендарный спорткар Jaguar E-Type 4,2 1968, причем в четырехместном исполнении и с автоматом.

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Также выявлены Porsche 928 S 1986 года и Mercedes SL560 1989 года. Все машины принадлежали американскому хирургу и после его смерти пылились в гараже.

Теперь ретро-авто будут приведены в порядок, благо они в хорошем состоянии и даже заводятся. Jaguar и вовсе оказался с родным ремкомплектом и набором литературы об обслуживании.

К сожалению, ни один из этих автомобилей нет смысла привозить в Украину, поскольку сейчас в нашей стране фактически запрещена регистрация подержанных авто, не соответствующих стандартам Евро2. А отдельного закона об авто которые имеют историческую ценность – нет.

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