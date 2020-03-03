Не суперкар Carrera GT и даже не современный гибридный наследник Porsche 918 Spyder Weissach.

Porsche 356 B Carrera 2 GS Cabriolet 1963 года выпуска – не только одна из лучших классических моделей Porsche в мире, но и самый дорогой Porsche в продаже на eBay.

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История Porsche 356 длинная и славная, традиционно тесно связана с гонками. Между 1960 и 1963 годами было изготовлено 67 экземпляров кабриолета 356 B Carrera 2 GS, а этот автомобиль – один из 22 построенных в 1963 году, и один из двух, с красным кузовом. Цифра 2 в названии модели соответствует обновленному мотору – двухлитровому, вместо 1,5-литрового у машин, выпущенных раньше 1961 года.

Автомобиль имеет детально документированную историю владельцев, родной мотор и коробку передач. Отреставрированные, конечно. Остальные компоненты были заменены оригинальными запчастями или также отреставрированы.

Фото: Porsche 356 B Carrera 2 GS Cabriolet / eBay

Согласно документам, реставрация проводилась фирмой Leverkusen в Германии в 2017 году. На одометре Porsche 356 B Carrera 2 значится пробег в 104 513 км. Автомобиль выставлен на продажу фирмой Daniel Schmitt & Co Classic Car Gallery из города Сейнт Энн в штате Миссури. Родстер можно купить за $1 499 900 или побороться за него на торгах, перебив актуальную ставку в $1 380 770.

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