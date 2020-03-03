Не суперкар Carrera GT і навіть не його сучасний гібридний спадкоємець Porsche 918 Spyder Weissach.

Porsche 356 B Carrera 2 GS Cabriolet 1963 року випуску – не лише одна з найкращих класичних моделей Porsche у світі, а й найдорожчий Porsche у продажу на eBay.

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Історія Porsche 356 довга і славна, традиційно тісно пов’язана з гонками. Між 1960 і 1963 роками було виготовлено 67 примірників кабріолета 356 B Carrera 2 GS, а цей автомобіль – один з 22, побудованих в 1963 році, і один з двох, з червоним кузовом. Цифра 2 в назві моделі відповідає оновленому мотору – дволітровому, замість 1,5-літрового у машин, випущених раніше 1961 року.

Автомобіль має детально задокументовану історію власників, рідний мотор та коробку передач. Відреставровані, звісно. Решта компонентів була замінена ориганільними запчастинами або також відреставрована.

Фото: Porsche 356 B Carrera 2 GS Cabriolet / eBay

Згідно з документами, реставрація проводилась фірмою Leverkusen у Німеччині в 2017 році. На одометрі Porsche 356 B Carrera 2 значиться пробіг у 104 513 км. Автомобіль виставлений на продаж фірмою Daniel Schmitt & Co Classic Car Gallery з міста Сейнт Енн у штаті Міссурі. Родстер можна купити за $1 499 900 або поборотись за нього на торгах, перебивши актуальну ставку у $1 380 770.

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