В Чернигове студенты разработали уникальный электрический велосипед, который кроме водителя может перевозить до 100 кг груза.

Двухколесная конструкция очень легкая, а груза принимает более сотни килограммов. Удобная в управлении и странным образом сверхпрочная. Как студенты создали грузовой мотоцикл, за которым уже выстроились в очередь покупатели из Европы показываем далее.

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Напомним, что сейчас электровелосипеды, электросамокаты, моноколеса, электростейты и другой подобный транспорт находится в неопределенном с точки зрения законодательства положении. Недавно в Верховной Раде предлагали урегулировать этот вопрос, но пока дальше законопроекта дело не продвинулось.

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