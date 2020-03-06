Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита в Полтавскую область президент Украины посетил предприятие "АвтоКрАЗ", которое производит грузовики.

На "АвтоКрАЗе" пожаловались на отсутствие государственных закупок их продукции, и опровергли заявления о низком качестве кременчугских автомобилей. По просьбе руководства автомобилестроительного завода о государственной помощи, Владимир Зеленский спросил у мэра Кременчуга Виталия Малецкого, сколько автомобилей в "АвтоКрАЗа" город приобрел с 2015 года.

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Малецкий ответил, что это три-четыре автомобиля, а у иностранных производителей – около 10. Директор "КрАЗа" исправил мэра, и сказал, что у иностранных производителей город приобрел около 20 автомобилей. Между ними возник спор.

Владимир Зеленский сказал Малецкому, что следует поддерживать национального производителя, и поручил в 2020 году дать заказ "КрАЗу". Также президент попросил директора автомобильного завода составить список возможных заказчиков, и пообещал, что государство поможет, чем сможет.

По словам руководства завода, "КрАЗ" может выпускать до 7 тысяч автомобилей в год.

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