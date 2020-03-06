Авторы проекта пока представили только рисунки и уверяют, что первый рабочий образец мотора появится через год.

Когда речь заходит о прогрессе электрокаров, чаще всего говорят о росте удельной (на килограмм веса) емкости тяговых батарей. И здесь до сих пор ищут оптимальные решения, признавая современные батареи слабым местом электрокаров.

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Но не менее увлекательными являются усилия инженеров, направленные на улучшение электромоторов. Новейший проект в этой отрасли покоряет числами: две британские компании, Equipmake и HiETA, разработали тяговый электродвигатель под названием Ampere, который должен выдавать 220 кВт (299 л.с.) на 30 000 об/мин при своей массе всего в 10 кг. Удельная отдача получается 22 кВт/кг. Лучшие серийные моторы на постоянных магнитах обеспечивают только 5 кВт/кг, объясняют разработчики.

Несмотря на высокую плотность компоновки деталей, включая преобразователи тока и редуктор, Ampere не должен перегреваться за счет “оптимизированной термической эффективности”.

Equipmake является специалистом по електромоторам, а HiETA – дока в аддитивных методах производства, в частности, в 3D-печати металлом. Она-то и позволит, по замыслу партнеров, получить в Ампере столь высокие параметры. Здесь будут использованы высокопрочные сплавы, которые добавляются только там, где нужно (как у напечатанного в 3D тормозного суппорта). Так металла нужно меньше. А еще оптимизация конструкции позволила уменьшить и массу магнитов.

Об Ariel Hipercar ничего не слышно с 2017 года, когда было представлено шасси. По замыслу британцев, этот аппарат должен приводиться в движение только четырьмя электромоторами (1196 л.с., 1800 Н • м в сумме), но для подзарядки тяговой батареи можно задействовать микротурбины на 35 кВт.

Equipmake отмечает, что уже выпускаемые ею электромоторы задействованы в проекте Ariel Hipercar. Но тот является настоящим долгостроем. Если Ariel потянет время еще, может, дождется появления Ампера и применит его. Если нет, то найдутся другие желающие. Сама фирма Equipmake надеется на интерес не только авто-, но и судо- и авиастроителей.

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