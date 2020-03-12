Компания Spyros Panopoulos Automotive обещает представить свое творение, названное Chaos, через год – на следующем Женевском автосалоне, если он состоится.

Штат греческой компании Spyros Panopoulos Automotive насчитывает всего девять сотрудников. Фирма готова выпускать по 5 машин в год.

Смотрите также: Czinger 21C – гибридный гиперкар, напечатанный на 3D-принтере

Спирос Панопулос прославился как искусный тюнер. Его фирма Extreme-tuners известна мировыми рекордами на дрэговой прямой с совершенно бешеным Lancer Evo. Из его 1,8-литрового мотора тюнерам удалось выжать 2600 лошадиных сил мощности. Такие же безумные цифры обещаны и первому автомобилю под собственной маркой – гиперкару χάος (Chaos, Хаос).

Автомобиль оснащен 4-литровым V10 собственной разработки с двумя турбокомпрессорами. Он способен работать на обычном бензине или биоэтаноле. В первом случае автомобиль предназначен для использования на общественных дорогах, а во втором – можно будет ездить только на треке. При этом двигатель простой версии получит титановые поршни и штоки, изготовленные с помощью 3D-печати Аnadiaplasi и выдавать 2000 лошадиных сил при 11 тысячах оборотов в минуту, а биоэтаноловая версия будет иметь керамические и карбоновые компоненты и пиковую мощность в 3000 сил при 12 тысячах оборотов. В обоих случаях мотор подключен к восьмипозиционной роботизированной трансмиссии с приводом на обе оси.

Фото: Spyros Panopoulos Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Спирос уверяет, что Chaos сможет разгоняться с места до первой сотни на спидометре менее чем за 2 секунды, а за семь секунд будет преодолевать отметку в 400 км/час. Максимальная скорость – 500 км/час. Такие характеристики в реальной жизни смогут посрамить даже электрические гиперкары Rimac C_Two и Aspark Owl.

В основе гиперкара лежит монокок, выполненный из волокна Zylon – синтетического полимера, который в четыре раза крепче карбона и примерно в десять раз дороже. Кузов первого прототипа изготовлен из алюминия, а сейчас в компании SP работают над кузовом из углепластика и кевлара.

Завершить работу над гиперкаром фирма планирует уже через пять месяцев, однако презентовать публике сможет не раньше, чем проведет дорожные тесты. Для этого понадобится еще около полугода. Во время премьеры Спирос Панопулос обещает назвать и стоимость гиперкара.

Также интересно: Марка Hispano Suiza представила радикальный карбоновый гиперкар с привкусом 1930-х