Чи не кожна новина цими днями пов'язана з коронавірусом, навіть в автомобільному світі.

Датська фірма Zenvo Automotive та італійці з Pagani Automobili змушені розповідати про свої ефектні суперкари “на пальцях”, оскільки запланований публічний дебют так і не відбувся.

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Серед особливостей купе Zenvo TSR-S – дуже легкі колеса з фрагментованого вуглепластика і зовнішні панелі з особливим плетінням композитних волокон, “гібридна” коробка передач та активне антикрило Zenvo Centripetal Wing. У моторному відсіку суперкара ховається 5,8-літровий V8 з двома механічними нагнітачами, продуктивність агрегата становить 1193 кінських сил і понад 1100 Нм крутного моменту. На розгін з місця до 100 км/год Zenvo TSR-S потрібно 2,8 секунди, а друга сотня на спідометрі долається за 6,8 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Фото: Zenvo TSR-S / Zenvo Automotive

Данці повідомляють, що данний екземпляр Zenvo TSR-S вже проданий клієнту за півтора мільйони євро і є останнім у своєму роді.

Фото: Pagani Imola та Pagani Huayra Roadster BC / Pagani Automobili

Гораціо Пагані приготував для женевського стенду одразу дві гарячих новинки: Pagani Imola та Pagani Huayra Roadster BC. Через відміну заходу, засновник компанії презентував машини в онлайн форматі, причому особисто.



Перша новинка – гіперкар Imola вартістю п'ять мільйонів євро, який буде випущений серією з п'яти примірників. Це найекстремальніша версія моделі Huayra з 6-літровим твін-турбо V12 від AMG. Продуктивність суперкара становить 839 кінських сил і 1100 Нм крутного моменту. Це на 39 сил більше, ніж у Huayra Roadster BC. У свою чергу, родстер Huayra є більш масовим продуктом, з цінником у 3,5 мільйони євро. Його 800-сильний мотор забезпечує прискорення від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди.

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