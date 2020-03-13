Едва ли не каждая новость в эти дни связана с коронавирусом, даже в автомобильном мире.

Датская фирма Zenvo Automotive и итальянцы из Pagani Automobili вынуждены рассказывать о своих эффектных суперкарах "на пальцах", поскольку запланированный публичный дебют так и не состоялся.

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Среди особенностей купе Zenvo TSR-S – очень легкие колеса из фрагментированного углепластика и внешние панели с особым плетением композитных волокон, "гибридная" коробка передач и активное антикрыло Zenvo Centripetal Wing. В моторном отсеке суперкара скрывается 5,8-литровый V8 с двумя механическими нагнетателями, производительность агрегата составляет 1193 лошадиных сил и более 1100 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч Zenvo TSR-S нужно 2,8 секунды, а вторая сотня на спидометре преодолевается за 6,8 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Фото: Zenvo TSR-S / Zenvo Automotive

Датчане сообщают, что данный экземпляр Zenvo TSR-S уже продан клиенту за полтора миллиона евро и является последним в своем роде.

Фото: Pagani Imola та Pagani Huayra Roadster BC / Pagani Automobili

Горацио Пагани приготовил для женевского стенда сразу две горячие новинки: Pagani Imola и Pagani Huayra Roadster BC. Из-за отмены мероприятия, основатель компании представил машины в онлайн формате, причем лично.

Первая новинка – гиперкар Imola стоимостью пять миллионов евро, который будет выпущен серией из пяти экземпляров. Это экстремальная версия модели Huayra с 6-литровым твин-турбо V12 от AMG. Производительность суперкара составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Это на 39 сил больше, чем в Huayra Roadster BC. В свою очередь, родстер Huayra является более массовым продуктом, с ценником в 3,5 миллиона евро. Его 800-сильный мотор обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды.

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