Пока одни программисты чистят свои коды от лишних строк, итальянцы превращают их в искусство.

Даже в лучшей работе бывают скучные моменты. Например, перечитывание 30-страничного пресс-релиза от производителя, который называет "абсолютно новой моделью" машину с другими фарами. Программирование и веб-дизайн требуют внимательности, придирчивости и точности и вряд ли могут претендовать на то, чтобы называться интересной работой. Но именно от скуки, порой, рождаются очень интересные вещи. Замечательный пример – программный код сайта Pagani.

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Чтобы увидеть этот "цифровой гиперкар" Pagani, нужно заглянуть на "обратную сторону" официального сайта производителя – для этого нужно выбрать функцию просмотра кода страницы в браузере (комбинация клавиш cntrl+U или cntrl+Shift+I или F12), нажатием правой кнопки мышки.

В зависимости от браузера пользователя, изображение автомобиля отличается. Для того, чтобы рассмотреть закодированный рисунок, нужно отодвинуться подальше от монитора. Если не узнали – набором символов изображен гиперкар Pagani Huayra.

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