Поки одні програмісти чистять свої коди від зайвих рядків, італійці перетворюють їх на мистецтво.

Навіть у найкращій роботі бувають нудні моменти. Наприклад, перечитування 30-сторінкового прес-реліза від виробника, що називає “абсолютно новою моделлю” машину з іншими фарами. Програмування та веб-дизайн вимагають уважності, прискіпливості та точності і навряд чи можуть претендувати на те, щоб називатись цікавою роботою. Але саме з нудьги, часом, народжуються дуже цікаві речі. Чудовий приклад – програмний код веб-сайту Pagani.

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Аби побачити цей “цифровий гіперкар” Pagani, потрібно зазирнути на “зворотній бік” офіційного сайту виробника – для цього потрібно вибрати функцію перегляду коду сторінки у своєму браузері (комбінація клавіш cntrl + U або cntrl + Shift + I або F12), натисканням правої кнопки мишки.

Залежно від браузера користувача, зображення автомобіля відрізняється. Для того, щоб роздивитись закодований малюнок, потрібно відсунутись трохи далі від монітору. Якщо не впізнали – набором символів зображений гіперкар Pagani Huayra.

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