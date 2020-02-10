Перший зі 100 гіперкарів Shelby SuperCars потрапив до свого замовника, тим самим змінивши статус з "фантастичний" на "реальний", після майже десяти років затримок.

Фірма SCC припинила виробництво середньомоторного спортивного купе Ultimate Aero у 2013 році, а заміну для нього показала ще у 2011 році в формі концепту. У серпні 2018 року компанія нарешті представила зразок серійної моделі Tuatara, однак з її випуском знову вийшла тривала затримка.

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SCC Tuatara розроблявся, як суперник та конкурент для тогочасного домінатора – Bugatti Veyron. До цього часу французька фірма встигла замінити свій гіперкар новою моделлю, тож Tuatara тепер доведеться боротись вже з Bugatti Chiron. Втім, з часом SCC Tuatara не втратив бойового запалу, та й вилядає не менш приголомшливо.

У моторному відсіку гіперкара знаходиться 5,9-літровий твін-турбо V8, хоча концепт був представлений з 6,9-літровим мотором аналогічного типу. Агрегат під’єднаний до роботизованої 7-ступінчатої коробки передач CIMA, яка транслює оберти на задню вісь. Продуктивність Tuatara на колесах становить 1350 к.с., при роботі на бензині і 1750 к.с. – на пальному E85. Із заявленою максимальною швидкістю у 300+ миль на годину (більше 483 км/год) Tuatara має шанс хоча б на якийсь час стати найшвидшим автомобілем на планеті.

Фото: SCC Tuatara / SCC North America

“Туатара” названий на честь рідкісної новозеландської ящірки і сам буде реліктом. Точна вартість гіперкара на сьогодні невідома, однак у 2013 році компанія SSC говорила про 1,3 мільйона доларів за кожен зі ста екземплярів.

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