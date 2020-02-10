Первый из 100 гиперкаров Shelby SuperCars попал к своему заказчику, тем самым изменив статус с "фантастического" на "реальный", после почти десяти лет задержек.

Фирма SCC прекратила производство среднемоторного спортивного купе Ultimate Aero в 2013 году, а замену ему показала еще в 2011 году в форме концепта. В августе 2018 года компания наконец представила образец серийной модели Tuatara, однако с ее выпуском снова вышла длительная задержка.

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SCC Tuatara разрабатывался, как соперник и конкурент для тогдашнего доминатора – Bugatti Veyron. К этому времени французская фирма успела заменить свой гиперкар новой моделью, поэтому Tuatara теперь придется бороться уже с Bugatti Chiron. Впрочем, со временем SCC Tuatara не утратил боевого пыла, и выглядит не менее потрясающе.

В моторном отсеке гиперкара находится 5,9-литровый твин-турбо V8, хотя концепт был представлен с 6,9-литровым мотором аналогичного типа. Агрегат подключен к роботизированной 7-ступенчатой ​​коробки передач CIMA, которая транслирует обороты на заднюю ось. Производительность Tuatara на колесах составляет 1350 л.с., при работе на бензине и 1750 л.с. – на топливе E85. С заявленной максимальной скоростью в 300+ миль в час (более 483 км/ч) Tuatara имеет шанс хотя бы на время стать самым быстрым автомобилем на планете.

Фото: SCC Tuatara / SCC North America

"Туатара" назван в честь редкой новозеландской ящерицы и сам будет реликтом. Точная стоимость гиперкара сегодня неизвестна, однако в 2013 году компания SSC говорила о 1,3 миллиона долларов за каждый из ста экземпляров.

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