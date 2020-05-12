Тим українцям, кому пощастило заробити мільйон доларів і більше, "красиво" витратити їх на батьківщині досить складно, якщо мова йде про покупку екзотичного автомобіля. Вибір обмежений, але він є. Ми знайшли десяток самих дорогих спорткарів, які можна купити в Україні в 2020-му.

Мільйонерам найкраще живеться серед... інших мільйонерів. Майамі, Лос-Анджелес, Лондон, Женева, Дубай, Гонконг – концентрація заможних людей у таких містах приваблює операторів ринку люксових товарів та послуг, а вони й забезпечують багатіям можливість витрачати гроші “красиво”, хизуючись статками один перед одним.

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В українських офіційних дилерів вибір суперлюксових екзотичних автомобілів вельми обмежений, багато марок просто не представлені в нашій країні, а ті, що є, не завжди наважуються привезти щось вкрай дороге. Ситуацію “вирівнюють” неофіційні продавці, котрі спеціалізуються на автоекзотиці. Ми зібрали десяток найдорожчих нових суперкарів, які можна купити в Україні у 2020 році.

Британська марка Aston Martin представлена в Україні офіційно і могла б самостійно заповнити увесь цей шортліст. Лінійка Aston Martin включає лише 5 найменувань, однак для кожної моделі пропонується кілька версій. Найдоступніший Aston Martin – V8 Vantage, коштує дорожче, ніж топовий спорткар BMW: ціни починаються від 4 736 492 гривень (163 000 євро). А найдорожча модель бренду, одночасно є і найдорожчим офіційним суперкаром в Україні. Мова про Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition 2019 модельного року, котрий коштує 10 743 199 гривень або 369 830 євро. Але список очолює інший Aston Martin, від неофіційного дилера.

1. Aston Martin Vulcan – 120 224 760 гривень (неофіційно, на замовлення)





2. Lamborghini Aventador SV LP 750-4 – 20 314 811 гривень (неофіційно, на замовлення)





3. McLaren 765LT – 15 955 335 гривень (неофіційно, на замовлення)





4. Ferrari 812 Superfast – 14 510 571 гривень (неофіційно, на замовлення)





5. Rolls-Royce Dawn Black Badge – 13 235 950 гривень (офіційно) – 11,6 млн за базову версію





6. Rolls-Royce Wraith Black Badge – 12 043 260 гривень (офіційно) – 10,4 за базову версію





7. Bentley Continental GT Convertible W12 – 7 699 000 гривень (офіційно)





8. Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 7 375 795 гривень (офіційно)





9. Mercedes-AMG GT R 190 – 6 170 989 гривень (офіційно)





10. BMW M8 (F92) – 4 169 761 гривень (офіційно)





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