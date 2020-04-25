Швидкий автомобіль – мрія будь-якого справжнього автомобіліста з "бензином у крові". Навіть якщо бюджет дуже обмежений, можна знайти пристойні варіанти.

Вибрати гарний і дійсно швидкий автомобіль за невеликі гроші доволі складно. Справа у тому, що більшості таких машин “дають жару", і це не кращим чином відображається на їх технічному стані. Крім того, швидкі та азартні машини часто потрапляють у ДТП. Тож, якщо автомобіль вже старенький, шансів на, те що він буде в гарному технічному стані, не багато. Але варіанти є.

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Тюнінговані ВАЗи

Тут варто поділити ВАЗівські витвори автопорому на "класику" (задньоприводні моделі) та "зубила" (передньоприводні моделі). На українському авторинку коштують вони приблизно однаково – від 3 до 6 тисяч доларів.

Втім, все дуже індивідуально. Знайти “прокачану” до 150-200 к.с. "класику" складніше, адже попит на них більший. Можливо через те, що на таких авто можна видовищно "їхати боком", випускаючи клуби диму з-під коліс.

Передньприводні тюнінговані ВАЗи зустрічаються в об’явах купівлі-продажу частіше. Тюнінгу на них більше, Відповідно, вища потужність, прискорення та швидкість. Тут також все дуже індивідуально і потрібно пам’ятати, що такі авто існують лише в одному екземплярі. Тому технічні проблеми, які можуть виникнути під час експлуатації, також індивідуальні, а їх вирішення може потребувати специфічного підходу.

Іноді зустрічаються ЗАЗ "Таврія" з "прокачаними" двигунами від пердньоприводних ВАЗів. Вони можуть бути ще швидшими за рахунок меншої ваги.

“Запальнички”

Невеличкі авто з потужними двигунами цілком можливо придбати, маючи відносно невеликий бюджет. Наприклад за Ford Fiesta ST п’ятого покоління з 2,0 літровим бензиновим мотором на 150 к.с. у "стоку" просять усього 4500-6000 доларів.

В цій же ціновій категорії прямий конкурент – Peugeot 206 з 2,0 літровим мотором. Щоправда, таких пропозицій значно менше.

У трохи нижчій ціновій категорії – старенькі Peugeot 205 GTI з турбомотором на 120 к.с. Вони теж дуже швидкі за рахунок низької ваги. Але у продажу зустрічаються не часто.

Цікава пропозиція – Honda Civic VTi з атмосферним двигуном 1,6 л, який розвивав 160 к.с. Мало якому автовиробнку вдавалося “зняти” аналогічну потужність з такого об’єму без нагнітачів.

Золота середина

Авто "гольф класу" з потужними двигунами. Тут головні гравці - Subaru Impreza GT та Mitsubishi Lancer Evolution. І якщо “зґвалтовану” чисельними драйверами Impreza ще можна знайти з цінником близько 5 тисяч доларів, то з Evolution все значно складніше. В такому бюджеті можна придбати хіба що авто після серйозного ДТП.

Звісно, існує знаменитий Volkswagen Golf GTI другого або третього покоління – це також дуже жваві авто. Але головним гравцям класу вони поступаються за рахунок відсутності повного приводу. До речі, окрім GTI, є у Volkswagen Golf модифікація з двигуном VR6 об’ємом 2,8 літра – теж достатньо потужний та швидкий автомобіль.

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Любителям екзотики можна порекомендувати Lancia Delta з турбомоторами, іноді у продаж навіть потрапляють знамениті повнопривідні Integrale. Це дуже жваві, харизматичні та цікаві у керуванні автомобілі. Коштують вони не дуже дорого, але з обслуговуванням, ремонтами та запчастинами можуть виникати складнощі.

Важка артилерія

Звичайно, якщо хочеться швидкий та потужний автомобіль – найкращим рішенням є великий об’єм двигуна. І за цим параметром дуже легко шукати потрібний екземпляр. Рядні шістициліндрові двигуни стареньких BMW у цьому сенсі чи не найкращі. Усі машини з цієї марки кінця восьмидесятих або початку дев’яностих з моторами три та більше літрів дуже швидкі та динамічні. Звісно, V8 на 4 літри поза конкуренцією.

Є також дуже цікаві пропозиції від Audi та Mercedes-Benz, які у ті роки також робили потужні та витривалі двигуни великого об’єму. Коштують такі автомобілі зараз зовсім не дорого. З обслуговуванням та ремонтом складнощі виникають дуже рідко. Лише витрати на експлуатацію скромними не назвеш.

Для виду

Є категорія машин, які виглядають, мов спорткари, але насправді не вражають динамікою. Наприклад, Toyota Celica п’ятого та шостого покоління, Hyundai Coupe першого та другого покоління, Opel Calibra та їм подібні. Зазвичай під капотом там стоять атмосферні мотори об’ємом 1,6-2,0 літри, які не дають достатньо динаміки. Заряджені версії з турбомоторами або з двигунами об’ємом біля трьох літрів трапляються вкрай рідко. Ось і виходить, що у гонках зі світлофора їх легко обходить навіть не сильно тюнінгований ВАЗ.

Хоча є у цій категорії і дуже цікаві екземпляри. Наприклад Porsche 924. Зазвичай у нього під капотом 2,0 літровий атмосферний двигун на 125 к.с., але коробка передач знаходиться ззаду і привод також задній. Гарне розподілення ваги та еталонні налаштування підвіски роблять Porsche 924 дуже цікавим у керуванні авто.

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Головне правило – пам’ятати що суперкар, навіть бюджетний, не може бути єдиним транспортним засобом. Це завжди "машина вихідного дня". А якщо автомобіль вже далеко не новий і був куплений за невелику суму, то треба бути готовим вкласти в нього ще стільки ж або навіть більше задля “приведення його до тями”.

Не варто сподіватись, що на подібному швидкому автомобілі можна просто їздити і не витрачати гроші, сили та час на його ремонт. Якщо відноситись до володіння такою машиною як до хобі – вона віддячить сторицею.

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