Так може виглядати наступник гібрида 918 Spyder.

У зображеннях з Патентного відомства можна впізнати минулорічний концепт з індексом 917. Майбутня серійна модель чи колекційний автомобіль з обмеженим тиражем? Можливо, ні те, ні інше.

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Західні ЗМІ вже охрестили машину на картинках, оприлюднених Autovisie, спадкоємцем гібридного суперкара Porsche 918 Spyder (2013-2015). На заміну для 918-го шанувальники марки також чекають вже давно, тож це може бути правдою. Та не виключено, що авторські права на автомобіль знадобились виключно для віртуального світу комп'ютерної гри Gran Turismo. Подібне вже траплялось раніше.

У галареї нижче представлені зображення автомобіля з патентного відомства, фото прототипа Porsche 917 Concept та оригінального спорткара Porsche 917 1960-хроків:



Головна особливість, яку можна помітити у безіменного патентного автомобіля, зміщення водійського крісла до центру кабіни та його “домінуюче” положення, відносно пасажирського. Ще одна важлива деталь міститься на задній стійці кабіни – кришка заливної горловини бензобака, яка, разом з парою вихлопних труб у задньому бампері, підказує, що перед нами гібрид, як і 918 Spyder.

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