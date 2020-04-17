Фейсліфтинг принесе популярному компактному кросоверу новий вигляд, нові технології та нову гарячу версію – R.

У 2019 році Tiguan став глобальним бестселлером німецької марки, було випущено майже мільйон таких кросоверів, а загальний обсяг випуску весною цього року пройшов відмітку у 6 мільйонів машин.

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Це робить Tiguan найбільш популярною моделлю на світовому ринку не лише для марки Volkswagen, а й для усього концерну. Tiguan продається у 80% усіх країн світу, це найуспішніший кросовер на ринку Європи і один з трьох найуспішніших паркетників у світі. Усе це Volkswagen говорить для того, щоб пояснити, наскільки важливою є ця модель і з якою увагою виробник підійшов до його оновлення.

Tiguan випускається з 2007 року, а у 2016-му змінив покоління. Нинішній рестайлінг стане першим для моделі другої генерації. Volkswagen поки не розкриває деталей оновлення, однак радикальні зміни не передбачаються. Скоріш за все, кросоверу модернізують комплекс електронних помічників та мультимедійну електроніку,

Єдине, про що виробник повідомив, це поява нової гібридної силової установки з можливістю підзарядки акумуляторів від побутової розетки. Вона складатиметься з бензинового мотора, електродвигуна і робота DSG. На чистій електротязі гібрид зможе покривати до 50 кілометрів. Подібну техніку використовує сучасний Golf GTE. У випадку хетчбека потужність силової установки складає 245 к.с.

Volkswagen натякає і на новий “чистий” дизель з віддачею до 150 к.с., а також появу версії Tiguan R з 330-сильним мотором, ближче до 2021 року.

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