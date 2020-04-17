Фейслифтинг принесет популярном компактному кроссоверу новый вид, новые технологии и новую горячую версию – R.

В 2019 году Tiguan стал глобальным бестселлером немецкой марки, было выпущено около миллиона таких кроссоверов, а общий объем выпуска весной этого года прошел отметку в 6 миллионов машин.

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Это делает Tiguan наиболее популярной моделью на мировом рынке не только для марки Volkswagen, но и для всего концерна. Tiguan продается в 80% всех стран мира, это самый успешный кроссовер на рынке Европы и один из трех самых успешных паркетников в мире. Все это Volkswagen говорит для того, чтобы объяснить, насколько важна эта модель и с каким вниманием производитель подошел к его обновлению.

Tiguan выпускается с 2007 года, а в 2016-м сменил поколение. Нынешний рестайлинг станет первым для модели второго поколения. Volkswagen пока не раскрывает деталей обновления, однако радикальных изменений не предвидятся. Скорее всего, кроссоверу модернизируют комплекс электронных помощников и мультимедийную электронику,

Единственное, о чем производитель сообщил, это появление новой гибридной силовой установки с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой розетки. Она будет состоять из бензинового мотора, электродвигателя и работа DSG. На чистой электротяге гибрид сможет покрывать до 50 километров. Подобную технику использует современный Golf GTE. В случае хэтчбека мощность силовой установки составляет 245 л.с.

Volkswagen намекает и на новый "чистый" дизель с отдачей в 150 л.с., а также появление версии Tiguan R с 330-сильным мотором, ближе к 2021 году.

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