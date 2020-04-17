Ниссановский бестселлер среди кроссоверов заметно изменился внешне и внутри.

Хотя снимки имеют низкое качество, похоже, они готовились для официальной презентации нового поколения Nissan X-Trail. Эмблемы Rogue свидетельствуют, что фотосессия проводилась для американской версии модели.

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Фотографии были обнародованы на форуме Worldscoop и позволяют составить представление об облике нового X-Trail. Кроссовер заметно изменился спереди, получив двухуровневую главную оптику, а корпус машины был лишь слегка отреставрирован. Интерьер, судя по снимкам, полностью перекроен.

Внешний вид нового кроссовера полностью совпадает с обнародованным ранее изображениями из патентного ведомства. Ожидается, что со сменой поколений кроссовер прибавит в габаритах и вместимости салона, причем не исключено возвращение семиместной версии модели.

Внутри новый X-Trail обзавелся современным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, заметен новый руль, а за ним – цифровая панель приборов. Селектор трансмиссии уступил место аккуратному “джойстику”, а далее на центральной панеле появилась “шайба” выбора режимов движения.

Фото: Nissan X-Trail 2021 / Worldscoop

Список силовых агрегатов для X-Trail 2021 пока не подтвержден производителем. Однако по предварительным данным, в США Rogue получит двухлитровый мотор VC-Turbo с отдачей в 272 л. с., Как у Infiniti QX50. И сохранит в гамме 2,5-литровый атмосферник (172 к.с.). В Европе модель будут предлагать с моторами 1.3 DIG-T (160 К.С.) и 1.7 dCi (150 К. с.). Также у нового X-Trail должна появиться гибридная силовая установка, а от дизельных моторов производитель, скорее всего, откажется.

Ожидается, что Nissan X-Trail 2021 представят в конце августа, если эпидемиологическая ситуация в мире вернется к норме.

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