Долгожданная замена для спорткупе 370Z будет иметь мощность в 400 сил, презентация должна состояться в следующем году.

По информации британского издания Аutocar, Nissan 400Z получит силовую установку от Infiniti Q60 и будет представлен в течение следующих 12 месяцев.

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Купе 370Z продается с минимальными изменениями с 2009 года, поэтому слухи о замене его распространялись уже давно, а в последнее время начали обрастать доказательствами. Так, недавно компания Nissan подала заявку на регистрацию торговой марки для логотипа "Z", очень похожего на шильдики первых машин этой серии – Datsun 240Z и более поздних 260Z и 280Z.

Эмблема Z в винтажном стиле – не единственная отсылка к истории. Эскиз Nissan 400Z от Аutocar был создан с уверенностью, что будущий автомобиль будет иметь переднюю часть в стиле Datsun 240Z (Nissan S30/Fairlady Z; 1969-1978), а корму подобную Nissan 300ZX (Z31/Z32; 1983-2000).



Техническая часть должна быть очень близка к спорткупе Infiniti Q60, которое оснащается 3-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Этот полностью алюминиевый двигатель является частью семейства VR, в который входит большой 3,8-литровый агрегат, который использует Nissan GT-R.

Под капотом Q60 он производит 40 лошадиных сил и приводит в движение обе оси. Хотя ожидается, что 400Z, как предшественник, будет иметь привод на задние колеса. Хотя для соперников 400Z (Toyota GR Supra или Alpine A110) механическая трансмиссия не предлагается, спорткару Nissan ее предсказывают, вместе с автоматической. Также можно предположить появление заводской тюнинг-версии от Nismo.

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