Довгоочікувана заміна для спорткупе 370Z матиме потужність у 400 сил, презентація повинна відбутись наступного року.

За інформацією британського видання Аutocar, Nissan 400Z отримає силову установку від Infiniti Q60 і буде представлений протягом наступних 12 місяців.

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Купе 370Z продається з мінімальними змінами з 2009 року, тож чутки про заміну для нього ширились вже давно, а станнім часом почали обростати доказами. Так, нещодавно компанія Nissan подала заявку на реєстрацію торговельної марки для логотипа “Z”, дуже схожого на шильдики перших машин цієї серії – Datsun 240Z та пізніших 260Z і 280Z.

Емблема Z у вінтажному стилі – не єдине відсилання до історії. Ескіз Nissan 400Z від Аutocar був створений з упевненістю, що майбутній автомобіль матиме передню частину в стилі Datsun 240Z (Nissan S30 / Fairlady Z; 1969–1978), а корму подібну до Nissan 300ZX (Z31/Z32; 1983–2000).



Технічна частина повинна бути дуже близькою до спорткупе Infiniti Q60, котре оснащується 3-літровим V6 з подвійним турбонаддувом. Цей повністю алюмінієвий двигун є частиною сімейства VR, до якого також входить більший 3,8-літровий агрегат, який використовує Nissan GT-R.

Під капотом Q60 він продукує 40 кінських сил і приводить в рух обидві осі. Хоча очікується, що 400Z, як попередник, матиме привід на задні колеса. Хоча для суперників 400Z (Toyota GR Supra або Alpine A110) механічна трансмісія не пропонується, спорткару Nissan її пророкують, разом з автоматичною. Також можна передбачити появу заводської тюнінг-версії від Nismo.

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