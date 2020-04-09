Дводверка скинула вагу, стала "розумнішою", комфортнішою та гарнішою.

Lexus LC 2021 модельного року “схуд” на 10 кілограмів. Навряд чи це відіб’ється на динаміці люксового спорткара, однак матиме вплив на комфорт, оскільки полегшення сконцентровано в непідпружиненій масі.

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Оновлений LC отримав нові полегшені компоненти шасі (пружини, важелі, стабілізатори) та комплект надлегких колісних дисків розмірністю 21 дюйм. Разом з тим, задній стабілізатор Lexus LC зробили жорсткішим, а адаптивні амортизатори налаштували на більш комфортну роботу.

Незалежно від силової установки, Lexus LC тепер оснащують системою Active Cornering Assist (ACA) для більшої стійкості в поворотах: електроніка при необхідності пригальмовує внутрішні колеса. Крім того, електроніку 10-ступеневого автомата LC 500 та трансмісію гібридного купе LC 500h підкорегували для більш чутливої реакції на педаль газу. Завдяки цьому, автоматична коробка передач, при розгоні, трохи довше утримує передачу.

Мультимедійна система оновленого Lexus LC отримала функцію Android Auto. Конкуруюча система Apple CarPlay була доступна користувачам LC раніше.

Фото: Lexus LC 2021 / Lexus

Вибір силових установок для LC включає 5-літровий V8 з віддачею у 471 к.с., з яким купе розганяється до першої сотні на спідометрі за 4,4 секунди, а також гібрид на основі 3,5-літрового V6 – загальна продуктивність LC 500h сягає 354 к.с.

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