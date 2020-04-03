Поки що перед нами лише рендер на основі шпигунських фото та дизайну останніх концептів марки, але виглядає він досить переконливо, аби заволодіти думками і серцем.

Поява середньомоторного спорткара з гібридною силовою установкою – не просто чутки. Корейські журналісти провели міні-розслідування, яке надає пару переконливих фактів.

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Усе почалось з того, що на тестах у Південній Кореї був помічений закамуфльований спорткар, схожий на Veloster N, але з позначеннями “MR23T” на бортах та деякими особливостями. Серед нетипових для Veloster N деталей, на тестовому авто були помічені масивні повітроводи на задніх арках та на даху, від яких повітря, вочевидь, повинно надходити у моторний відсік.



Фото: тестовий спорткар Hyundai MR23T / The Korean Car Blog

У 2012 році в Hyundai взявся за проект під назвою RM – Racing Midship, для розробки та з'єднання нових високоефективних технологій автоспорту з майбутніми N моделями. З тих пір серія RM поступово трансформувалась, судячи з прототипів RM14, RM15 та RM16. Останнім із серії став спортпрототип RM19 на базі Veloster другого покоління, який Hyundai представив на автосалоні в Лос-Анджелесі у листопаді 2019 року.

Фото: концепт Hyundai RM19 / Motor1

На презентації RM19 керівник відділу глобальних досліджень та розробок компанії Hyundai Motor Company Альберт Бірманн зазначив, що “Платформа RM – це універсальний інженерний інструмент, що дозволяє ефективно оцінювати різні силові агрегати та рівні продуктивності, адаптуючи автоспортивні технології до автомобілів для громадських доріг”. Далі – більше. “Ми випробовуємо різні типи електрифікованих двигунів, включаючи агрегати типу HEV, PHEV, BEV та FCEV, для подальшого використання у наших спортивних моделях”.



Фото: неофіційний рендер середньомоторного гібридного спорткара Hyundai / The Korean Car Blog

Близький до першоджерела The Korean Car Blog, напряму запитав у Hyundai про “середньомоторний спорткар”, помічений на тестах, і отримав цікаву відповідь. Виявилось, що на тестовому “Велостері” перевіряють роботу гібридної системи на базі бензинового мотора 2.3 Turbo GDi. Продуктивність агрегата не названа, однак зазначається, що йому асистує електромотор потужністю у 80 к.с. Такм чином, 23 в індексі MR23T може означати, як об’єм мотора, так і час появи першого середньомоторного спорткара Hyundai.

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