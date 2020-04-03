Пока перед нами только рендер на основе шпионских фото и дизайна последних концептов марки, но выглядит он достаточно убедительно, чтобы завладеть мыслями и сердцем.

Появление среднемоторного спорткара с гибридной силовой установкой – не просто слухи. Корейские журналисты провели мини-расследование, которое предоставляет пару убедительных фактов.

Также интересно: Экзоскелет Hyundai получил награду от Red Dot Design

Все началось с того, что на тестах в Южной Корее был замечен закамуфлированный спорткар, похожий на Veloster N, но с обозначениями "MR23T" на бортах и ​​некоторыми особенностями. Среди нетипичных для Veloster N деталей, на тестовом авто были замечены массивные воздуховоды на задних арках и на крыше, от которых воздух, очевидно, должно поступать в моторный отсек.



Фото: тестовый спорткар Hyundai MR23T / The Korean Car Blog

В 2012 году Hyundai взялся за проект под названием RM – Racing Midship, для разработки и соединения новых высокоэффективных технологий автоспорта с будущими N моделям. С тех пор серия RM постепенно трансформировалась, судя по прототипам RM14, RM15 и RM16. Последним из серии стал спортпрототип RM19 на базе Veloster второго поколения, который Hyundai представил на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года.

Фото: концепт Hyundai RM19 / Motor1

На презентации RM19 руководитель отдела глобальных исследований и разработок компании Hyundai Motor Company Альберт Бирманн отметил, что "Платформа RM – это универсальный инженерный инструмент, позволяющий эффективно оценивать различные силовые агрегаты и уровни производительности, адаптируя автоспортивные технологии к автомобилям для общественных дорог". Дальше – больше. "Мы испытываем различные типы электрифицированных двигателей, включая агрегаты типа HEV, PHEV, BEV и FCEV, для дальнейшего использования в наших спортивных моделях".



Фото: неофициальный рендер среднемоторного гибридного спорткара Hyundai / The Korean Car Blog

Близкий к первоисточнику The Korean Car Blog напрямую спросил у Hyundai о "среднемоторном спорткаре", замеченном на тестах, и получил интересный ответ. Оказалось, что на тестовом "Велостере" проверяют работу гибридной системы на базе бензинового мотора 2.3 Turbo GDi. Производительность агрегата не названа, однако отмечается, что ему ассистирует электромотор мощностью в 80 л.с. Такм образом, 23 в индексе MR23T может означать как объем двигателя, так и время появления первого среднемоторного спорткара Hyundai.

Также интересно: Китайская марка Aiways открывает прием заказов в Европе на электрический кроссовер U5