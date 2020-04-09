Двухдверка сбросила вес, стала "умнее", комфортнее и красивее.

Lexus LC 2021 модельного года "похудел" на 10 килограммов. Вряд ли это отразится на динамике люксового спорткара, однако повлияет на комфорт, поскольку облегчение сконцентрировано в неподпружиненной массе.

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Обновленный LC получил новые облегченные компоненты шасси (пружины, рычаги, стабилизаторы) и комплект сверхлегких колесных дисков размерностью 21 дюйм. Вместе с тем, задний стабилизатор Lexus LC сделали жестче, а адаптивные амортизаторы настроили на более комфортную работу.

Независимо от силовой установки, Lexus LC теперь оснащают системой Active Cornering Assist (ACA) для большей устойчивости в поворотах: электроника при необходимости подтормаживает внутренние колеса. Кроме того, электронику 10-ступенчатого автомата LC 500 и трансмиссию гибридного купе LC 500h подкорректировали для более чувствительной реакции на педаль газа. Благодаря этому, автоматическая коробка передач, при разгоне, немного дольше удерживает передачу.

Мультимедийная система обновленного Lexus LC получила функцию Android Auto. Конкурирующая система Apple CarPlay была доступна пользователям LC раньше.

Фото: Lexus LC 2021 / Lexus

Выбор силовых установок для LC включает 5-литровый V8 с отдачей в 471 л.с., с которым купе разгоняется до первой сотни на спидометре за 4,4 секунды, а также гибрид на основе 3,5-литрового V6 – общая производительность LC 500h достигает 354 л.с.

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