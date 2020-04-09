"Стойка гепарда" (Cheetah Stance) предусматривает загрузку передней оси электрокара для лучшего сцепления с дорогой.

На днях Tesla обновила программное обеспечение для топовых версий Model S и Model X, в котором появилась функция быстрого старта с места. Авторы YouTube-канала DragTimes уже успели проверить его в действии.

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Активация режима "Стойка гепарда" опускает переднюю ось машины, подобно тому, как приседает перед броском хищное животное, которое считается самым быстрым представителем рода млекопитающих. DragTimes использовали для теста Model S версии Performance с силовой установкой Raven. Это означает, что на передней оси электрокара размещен синхронный задний электромотор от Model 3 Performance, вместо менее мощного асинхронного, а также наличие адаптивной пневмоподвески.

Вместе с Cheetah Stance, обновление принесло Tesla Model S увеличение пиковой мощности – отдача электрокара теперь составляет 614 киловатт, вместо 580 (835 и 789 л.с. соответственно).

Все это позволило улучшить динамику электрокара. Блогеры проверили ускорение с места до первой сотни на спидометре, результат: 2,41 вместо прежних 2,47 секунды. Четверть мили (402 метра) электрокар теперь проходит по 10,54 секунды и имеет на выходе скорость в 205,2 км/ч, тогда как ранее Model S разгонялась за 10,67 секунды и успевала набрать максимум 200,7 км/ч.

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