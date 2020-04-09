"Стійка гепарда" (Cheetah Stance) передбачає завантаження передньої осі електрокара для кращого зчеплення з дорогою.

Днями Tesla оновила програмне забезпечення для топових версій Model S та Model X, в якому з’явилась функція швидкого старту з місця. Автори YouTube-каналу DragTimes вже встигли перевірити його в дії.

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Активація режиму “Стійка гепарда” опускає передню вісь машини, подібно до того, як присідає перед випадом хижа тварина, яка вважається найшвидшим представником роду ссавців. DragTimes використали для тесту Model S версії Performance з силовою установкою Raven. Це означає, що на передній осі електрокара розміщений синхронний задній електромотор від Model 3 Performance, замість менш потужного асинхронного, а також наявність адаптивної пневмопідвіски.

Разом з Cheetah Stance, оновлення принесло Tesla Model S збільшення пікової потужності – віддача електрокара тепер становить 614 кіловат, замість 580 (835 та 789 к.с., відповідно).

Усе це дозволило покращити динаміку електрокара. Блогери перевірили прискорення з місця до першої сотні на спідометрі, результат: 2,41 замість колишніх 2,47 секунди. Чверть милі (402 метри) електрокар тепер проходить за 10,54 секунди і має на виході швидкість у 205,2 км/год, тоді як раніше Model S розганялась за 10,67 секунди і встигала набрати максимум 200,7 км/год.

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