Ніссанівський бестселлер серед кросоверів помітно змінився зовні та всередині.

Хоча знімки мають низьку якість, схоже, вони готувались для офіційної презентації нового покоління Nissan X-Trail. Шильдики Rogue свідчать, що фотосесія проводилась для американської версії моделі.

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Світлини були оприлюднені на форумі Worldscoop і дозволяють скласти уявлення про вигляд нового X-Trail. Кросовер помітно змінився спереду, отримавши дворівневу головну оптику, а корма машини була лиш злегка відретушована. Інтер’єр, судячи зі знімків, повністю перекроєний.

Зовнішній вигляд нового кросовера повністю збігається з оприлюдненими раніше зображеннями з патентного відомства. Очікується, що зі зміною поколінь кросовер додасть в габаритах і місткості салону, причому не виключено повернення семимісної версії моделі.



Всередині новий X-Trail обзавівся сучасним мультимедійним комплексом з сенсорним екраном, помітне нове кермо, а за ним – цифрова панель приладів. Селектор трансмісії поступився місцем акуратному “джойстику”, а далі на центральному тунелі з'явилась “шайба” вибору режимів руху.

Фото: Nissan X-Trail 2021 / Worldscoop

Список силових агрегатів для X-Trail 2021 поки не підтверджений виробником. Однак за попередніми данними, у США Rogue отримає дволітровий мотор VC-Turbo з віддачею у 272 к.с., як у Infiniti QX50. І збереже в гаммі 2,5-літровий атмосферник (172 к.с.). У Європі модель пропонуватимуть з моторами 1.3 DIG-T (160 к.с.) та 1.7 dCi (150 к.с.). Також у нового X-Trail повинна з’явитись гібридна силова установка, а від дизельних моторів виробник, скоріш за все, відмовиться.

Очікується, що Nissan X-Trail 2021 представлять в кінці серпня, якщо епідеміологічна ситуація у світі повернеться до норми.

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