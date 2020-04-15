Шпионские фото и образ концепта слились в одну форму, что предполагает вид будущего кроссовера четвертого поколения.

Первым предвестником нового Tucson стал концепт Vision T, представленный на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Используя его дизайн и шпионские фото, художник с канала AtchaCars создал довольно убедительный рендер следующего Tucson.

Также интересно: В Сеть просочились фото нового Nissan X-Trail

Первое, что бросается в глаза – новый Tucson совсем не похож на флагманский Hyundai Palisade, а тяготеет, скорее, к легковым моделям марки. Для создания рендеров художник использовал скульптурные формы новых Sonata и Elantra.

Известно, что в следующем поколении Tucson будет гибридным и получит абсолютно новый 2,5-литровый двигатель Theta3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: неофициальные рендеры нового поколения Hyundai Tucson / AtchaCars

Согласно “дорожной карте” корейского автопроизводителя, дебют четвертого поколения Tucson назначен на этот год, в начальной версии премьера планировалась на апрель, однако коронавирус внес свои коррективы, поэтому кроссовер может задержаться с выходом. Корейский портал прогнозирует, что Tucson NX4 (внутреннее обозначение) следующего года дебютирует еще и в форме пикапа.

Смотрите также: Весна приходит вместе с кросс-кабриолетом Volkswagen T-Roc