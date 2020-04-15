Шпигунські фото та образ концепта злились в одну форму, що передбачає вигляд майбутнього кросовера четвертого покоління.

Першим провісником нового Tucson став концепт Vision T, представлений на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді минулого року. Використовуючи його дизайн та шпигунські фото, художник з каналу AtchaCars створив досить переконливий рендер наступного Tucson.

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Найперше, що впадає в око – новий Tucson зовсім не схожий на флагманський Hyundai Palisade, а тяжіє, скоріше, до легкових моделей марки. Для створення рендерів художник використав скульптурні форми нових Sonata та Elantra.

Відомо, що в наступному поколінні Tucson буде гібридним і отримає абсолютно новий 2,5-літровий двигун Theta3 з 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

Фото: неофіційні рендери нового покоління Hyundai Tucson / AtchaCars

Згідно з “дорожньою картою” корейського автовиробника, дебют четвертого покоління Tucson призначений на цей рік, у початковій версії прем’єра планувалась на квітень, однак коронавірус вніс свої корективи, тож кросовер може затриматись з виходом. Корейський портал прогнозує, що Tucson NX4 (внутрішнє позначення) наступного року дебютує ще й у формі пікапа.

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