Новинка зі складаним дахом вже за тиждень з'явиться у дилерів. Спочатку в Німеччині.

У те, що консервативний Volkswagen зважився на випуск дводверного кросовера з відкидним дахом, досі важко повірити. Тим не менш, 20 березня новинка вже з’явиться у німецьких дилерів марки.

Дивіться також: Hyundai Elantra 2021 вийшла в світ на офіційному відео

Компактний кросовер Volkswagen T-Roс дебютував на ринку два роки тому. За цей час модель розійшлась по світу тиражем у 360 тисяч примірників. Кабріолетів Volkswagen розраховує продавати по 20 тисяч на рік. Ціни на T-Roс Cabriolet стартують з відмітки 27 495 євро. Новинку називають “першим кросовер-кабріолетом в компактному класі”. До того ж, це єдиний автомобіль зі складним дахом в лінійці німецької марки.

М’який дах T-Roc Cabriolet складається та піднімається за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину. Зробити це можна за допомогою кнопки на центральному тунелі або брелока.

Незважаючи на те, що версія Cabriolet має лише пару дверцят, замість чотирьох, складаний дах змусив творців машини збільшити колісну базу на 40 міліметрів, аби залишити ще й місце для багажу. У машини з відкидним дахом багажник вміщує 284 літрів поклажі, проти 445 літрів у звичайного T-Roc.

Фото: Volkswagen T-Roс Cabriolet / Volkswagen

Лінійку двигунів кабріолет розділив зі стандартним кросовером: пропонуватимуться з літровим та півторалітровим турбомоторами, потужність яких становить 115 і 150 кінських сил, відповідно. Потужніший мотор можна комбінувати з DSG або механікою на шість передач, а літровий працює виключно з 6МКП.

Також цікаво: Марка Hispano Suiza представила радикальний карбоновий гіперкар з присмаком 1930-х