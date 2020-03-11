Прем'єра відбудеться за тиждень у Голлівуді.

Світова прем'єра Hyundai Elantra наступного, сьомого покоління відбудеться 17 березня в Голлівуді. Автомобіль отримав нову платформу, і несподівано став чотиридверним купе зі спортивним характером.

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Дизайнери (чи маркетологи) люблять давати назви новим формам, цього разу ми дізнаємось, що означає “Параметрична динаміка” та “Оточуючий кокон”. Перший термін вказує нові грані зовнішнього дизайну, а другий говорить про внутрішній простір.



Фото: інтер’єр Hyundai Elantra сьомого покоління / Hyundai

Головною ознакою “Параметричної динаміки” є перетин трьох ліній на боковині Elantra. Такі ж мотиви та гострі кути можна знайти в оптиці та інших деталях кузову. А всередині панує мінімалізм, діджиталізація та “відчуття гоночного автомобіля”, завдяки максимально відмежованому водійському місцю.

Технічні подробиці про новинку та інші деталі виробник обіцяє розкрити під час презентації, яку проведе 17 березня у Голлівуді.

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